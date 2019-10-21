Чистые окна и свежая краска. 450 подъездов отремонтируют в Балашихе в 2020 году

Программа ремонта подъездов продолжится в Балашихе в следующем году. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

В 2020 году программа ремонта охватит 450 подъездов. Там поменяют напольное покрытие, покрасят стены, обновят входные группы.

«В 2020 году в Балашихе мы продолжим реализацию программы губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева „Мой подъезд“. Планируем произвести ремонт в 450 подъездах многоквартирных домов», — прокомментировал Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

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Программа «Мой подъезд» работает в Московской области с 2017-го. Благодаря ей в этом году в Балашихе уже отремонтировали более 550 парадных. Всего работы проведут в 641 подъезде. Ремонт выполняют в соответствии с графиком.