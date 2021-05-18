Московская пенсионерка скинула больше 40 кошек с 13 этажа

В районе Орехово-Борисово Южное в Москве пожилая женщина выбросила из окна 13 этажа несколько десятков своих кошек. Животных спасли волонтеры, которые сейчас ищут для пушистых питомцев дом. Об этом «360» рассказала зоозащитник Юлия Борзова.

О трагедии зоозащитник узнала на следующий день, написала в чат волонтеров, и люди приехали на место.

«Обнаружили 12 кошек на улице — живых. Восьмерых кошек забрали, повезли в клинику. Четыре умерли уже там, еще четыре пока под присмотром ветеринаров», — пояснила Борзова.

По ее словам, девять животных скончались сразу же, смерть еще двух кошек волонтеры видели лично. Зоозащитница выразила надежду, что из квартиры по Елецкой улице достали всех четвероногих.

«Будем на ночь ставить котоловку на всякий случай — там много хлама, квартира запущенная, и они могут прятаться где угодно», — подчеркнула Борзова.

Выкинула кошек, как рассказали волонтерам соседи, сама хозяйка животных. Потом ее якобы забрали. Не исключено, что в психиатрическую клинику.

«Даже сын не знает, где на данный момент находится его мать. Телефон у нее отключен», — сказала зоозащитница.

По имеющимся у нее данным, владелица кошек 1955 года рождения. Живет одна. Сначала у женщины была только одна кошка, ее не стерилизовали, и «от этого все и пошло». Одних котят пристраивали, других возвращали, кошки начали скрещиваться.

«Мы насчитали примерно 43 кошки — и погибших, и живых. Еще не знаем, сколько точно в подвале. Будем пытаться доставать, их там уже видели», — заметила Борзова.

Точной информации о том, сколько было кошек, у волонтеров нет. Возможно, некоторые разбрелись по району после падения с 13 этажа.

«Все это упало на плечи волонтеров, очень сложно сейчас. Кошек нужно пристраивать. <…> 26 кошек нужно срочно куда-то деть. Часть в приюте, часть в клинике. Клиника сделала нам доброе дело, часть взяла, поместила клетки. Они не могут [там] жить вечно. Нам очень важно найти им дом. Анализы пока ждем», — заключила зоозащитница.