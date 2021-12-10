Услуги ЖХК подорожают на 4% в 2022 году

Летом стоимость услуг ЖКХ повысится в России в среднем на 4%. На таком уровне Федеральная антимонопольная служба планирует сдерживать рост тарифов.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличатся с 1 июля 2022 года, сообщила газета «Известия». Как уточнили в ФАС, в среднем значения не поднимутся более, чем на 4%.

Эксперт комиссии общественного совета при Минстрое по ЖКХ Гайк Багдасарян пояснил, что при индексации стоимости ФАС опирается на законопроект о федеральном бюджете и прогноз социально-экономического развития страны. При этом реальная экономическая ситуация не учитывается.

Согласно данным обоих документов, в 2022 году среднегодовая инфляция ожидается на уровне 4,3%. По информации Центробанка, повышение цен составит 4-4,5%. В 2021 году увеличение тарифов ЖКХ в среднем по России составило 3,2%. Такой рост оказался ниже ожидаемого уровня инфляции.

В ФАС подчеркнули, что в следующем году сохранится социальная направленность государственной тарифной политики, касающейся изменения цен на коммунальные услуги.