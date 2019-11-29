4 тыс. семей, пострадавших от паводка в Приангарье, купили новое жилье

На официальном портале Иркутской области указана точная цифра — 4089 свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья взамен утраченного оплачены. Общая сумма компенсации на данный момент составила 12 миллиардов рублей.

Согласно данным на среду, 27 ноября, было принято 6739 заявлений, выдано 6587 свидетельств, сообщил сайт RT.

Тем, кто с покупкой жилья еще не определился, будет компенсирована арендная плата за счет средств областного бюджета.

В октябре Владимир Путин негативно высказался на тему выдачи сертификатов на ремонт в Приангарье, отметив, что пострадавшим выдано только 50% свидетельств на проведение капремонта после паводка.