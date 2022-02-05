Продажи автомобилей в России сократились почти на 4% по итогам января

Продажи автомобилей в России снизились на 3,7% в январе этого года. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Уточняется, что это нормальная ситуация для января, так как в этом месяце много праздников. Количество проданных машин составило менее 100 тысяч.

«Во второй половине января мы заметили снижение посещения дилерских центров для оформления предоплаченных автомобилей из-за роста заболевших COVID-19», — рассказала гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова.