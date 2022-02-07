«360» выпустил рамки в ОК ко Дню всех влюбленных. И запустил конкурс на лучшее фото со своей второй половинкой

В одной из самых популярных российских социальных сетей «Одноклассники» появились рамки от «360» специально ко Дню всех влюбленных.

Каждый пользователь «Одноклассников» может примерить к своей аватарке «влюбленную» рамку, тем самым признаться в чувствах своей второй половинке: «360 поцелуев», «влюблен на 360» или «влюблена на 360».

Также ко Дню святого Валентина «360» устроил фотоконкурс. Принять участие может каждый пользователь «Одноклассников», вступивший в группу «360». Все, что нужно сделать, это поделиться фотографией со любимым человеком по ссылке.

Победителей — авторов самых трогательных и романтичных кадров — выберут в День всех влюбленных 14 февраля голосованием. Трое счастливчиков получат брендированный свитшот и кружку с логотипом «360».