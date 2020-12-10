«360» обошел Даню Милохина в рейтинге TikTok-блогеров в ноябре

Специалисты компании «Медиалогия» составили рейтинг российских аккаунтов в TikTok. В ноябре «360» попал в топ-20 и оставил позади даже Даню Милохина.

Для составления рейтинга компания использовала индекс влиятельности соцмедиа SM Influence. Этот показатель включает в себя число постов за месяц и суммарную вовлеченность канала TikTok. Индекс имеет шкалу от нуля до тысячи. Специалисты включали в список только русскоязычных TikTok-блогеров.

В списке «360» занял 11-е место, набрав 823 пункта SM Influence. Блогер Даня Милохин же набрал 815 баллов, что принесло ему 12-е место, которое он разделил с Аней Pokrov. При этом у Милохина насчитывается 10 миллионов подписчиков в соцсети, а на «360» пока подписались 2,4 миллиона пользователей.

Первую строчку рейтинга заняли кот Симба и его хозяин. Хвостатому удалось набрать 884 пункта индекса. Также в тройку лидеров попали блогеры Dina и Waterfork. Эти блогеры заработали 879 и 878 баллов SM Influence соответственно.