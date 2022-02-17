«360» и «Одноклассники» запустили фотомарафон ко Дню защитника Отечества

К 23 Февраля «360» запустил фотомарафон в соцсети «Одноклассники». Авторы самых оригинальных кадров получат специальные подарки к празднику.

Ко Дню защитника Отечества «360» сделал новые рамки в «Одноклассниках». Также мы запустили фотомарафон, в котором можно выиграть приз.

Для этого нужно подписаться на сообщество «360» в соцсети и выложить свое фото за любимым мужским занятием — рыбалкой, охотой, строительством, в тренажерном зале, за рулем и так далее.

Самые харизматичные и оригинальные участники получат брендированное худи и термокружку, которая пригодится в холодную погоду за любимым занятием. Победителя выберем открытым голосованием 23 февраля из трех самых эффектных кадров. Присоединяйтесь!