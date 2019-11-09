Порядка 350 человек эвакуировали из ТЦ «Смоленский пассаж» в Москве

По словам собеседника агентства, произошла «вспышка жировых отложений в вентиляционном коробе» ресторана.

В результате никто не пострадал, обстоятельства происшествия выясняются.

Подросток бросился спасать кошек из горящего дома в Электростали и погиб Подробнее

Ранее стало известно о гибели на пожаре главы Холм-Жирковского района Смоленской области Олега Макарова. Чиновник помогал в тушении соседнего частного дома.

По данным Smol Daily, Макаров почувствовал себя плохо, когда поднимался по лестнице на чердак горящего дома. Он умер в машине по пути в больницу. Причиной смерти мог стать тромб.

Макаров возглавлял район с августа 2014 года. Ранее он занимал различные должности в районной администрации.