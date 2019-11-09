Порядка 350 человек эвакуировали из ТЦ «Смоленский пассаж» в Москве
В ресторане торгового центра «Смоленский пассаж» в центре Москвы произошло возгорание. Были эвакуированы около 350 человек, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах столицы.
По словам собеседника агентства, произошла «вспышка жировых отложений в вентиляционном коробе» ресторана.
В результате никто не пострадал, обстоятельства происшествия выясняются.
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Ранее стало известно о гибели на пожаре главы Холм-Жирковского района Смоленской области Олега Макарова. Чиновник помогал в тушении соседнего частного дома.
По данным Smol Daily, Макаров почувствовал себя плохо, когда поднимался по лестнице на чердак горящего дома. Он умер в машине по пути в больницу. Причиной смерти мог стать тромб.
Макаров возглавлял район с августа 2014 года. Ранее он занимал различные должности в районной администрации.