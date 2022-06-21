Обеспеченность россиян жильем решили довести до 34 «квадратов» на человека

К 2030 году уровень обеспеченности россиян жильем должен достигнуть 34 квадратных метров на человека. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании президиума Госсовета.

«По итогам 2021 года на одного человека в стране приходится 27,7 квадратного метра, плюс 3% в отношении 2020 года. Цель — достичь к 2030 году 34 квадратных метров на человека», — отметил Файзуллин, его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что жилье — базовая потребность человека, поэтому важно сделать его доступным.

В тот же день президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил о необходимости продлить до 2030 года срок действия нацпроекта «Жилье и городская среда». Президент напомнил, что за время пандемии российские строительные компании возвели более миллиона квадратных метров жилья, обеспечив жилплощадью четыре миллиона семей.

Путин отметил, что на данный момент улучшить жилищные условия хотят 65% россиян и власти уделяют этой теме постоянное внимание. Глава государства призвал в полной мере реализовать огромный потенциал строительного комплекса в России.