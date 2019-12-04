Гипотиреозом называют состояние, когда щитовидная железа вырабатывает мало гормонов, либо ткани не могут воспринять гормон. В среднем у каждого 20-го жителя России диагностируют эту болезнь.

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Именно гормоны щитовидной железы отвечают за рост и развитие организма, работу сердечной мышцы, двигательную активность и мышление, а также усвоение глюкозы, образование жира и температуру тела.

При гипотиреозе люди страдают нарушением связанных с этим функций: нарушения памяти, быстрая утомляемость, вялость и медлительность. Они набирают вес при сниженном аппетите, у них выпадают волосы, а ногти становятся ломкими. Начинаются частые отеки, а также проблемы с суставами, зубами, печенью и желудочно-кишечным трактом, со стороны репродуктивной системы и даже глаз.

«Я забывала названия предметов и вещей. Голова плохо соображала. Порой стояла на кухне и не могла понять, как нужно порезать овощи в суп или чем нужно вытереть эти мокрые штуки на столе. Я буквально не могла вспомнить слово „капли“. Это было ужасно. Мне 34 года, а я словно заболела болезнью Альцгеймера», — описала свою жизнь без приема Т3 Ольга Иоффе из Москвы.

Препараты Т3 (международное непатентованное название лиотиронин) исключили из списка лекарств для льготников в 2011 году. В 2013 году их перестали продавать в стране — один из производителей, «Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп», снял препарат с производства. Спустя еще два года в РФ запретили ввоз незарегистрированных лекарств не для личных нужд.

Пациентам предложили неравноценную замену: препараты Т4, однако он не снимал симптоматику у многих пациентов. По разным данным, это от 10 до 40% людей с диагнозом гипотиреоз.

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Стоимость лекарств с учетом личной поездки за ними в Европу вырастает в десятки раз, а заказывать из-за рубежа многие больные боятся — часты случаи обвинения больных в контрабанде заграничных препаратов.

Последние несколько лет больные с гипотиреозом отправляли обращения в профильные ведомства и даже устраивали пикеты за возврат препарата. Однако только сейчас, после обращения инициативной группы в администрацию президента, началась положительная динамика.

Минздрав «направил обращения компаниям — производителям лекарственных препаратов с международными непатентованными наименованиями (МНН) левотироксин натрия + лиотиронин, левотироксин натрия + лиотиронин + калия йодид и лиотиронин с просьбой рассмотреть возможность осуществления государственной регистрации указанных лекарственных препаратов в целях повышения их доступности в Российской Федерации».

Сообщается также, что препараты на основе Т3 могут начать производить в России. В Минпромторге сообщили, что его производителем может стать АО «Фармасинтез».

«При нормальной системе лекарственного обеспечения такой ситуации просто не возникло бы. Сейчас Минздрав вынужден принимать точечные экстренные меры, чтобы исправить свои же ошибки. Система регулирования лекарственного рынка рушится у нас с вами на глазах, и примеры преднизолона или фризиума тому доказательства», — заявил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.