Стали известны результаты голосования на выборах губернатора Владимирской области | 360°

Общество 12 сентября 2022, 04:11 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Стали известны результаты голосования на выборах губернатора Владимирской области Избирком Владимирской области объявил, что на выборах губернатора победил Авдеев РИА «Новости»

Читать 360tv в

На выборах главы Владимирской области победил временно исполняющий губернатора Александр Авдеев. После обработки 100% бюллетеней стало известно, что за него проголосовало 83,68% избирателей, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале.

Соперник Авдеева Сергей Бирюков от партии «Справедливая Россия — За правду» с большим отрывом набрал 2,46% голосов.

Реклама

Сергей Корнишов от ЛДПР набрал 3,35%, Антон Сидорко от КПРФ — 6,53%, Александр Субботин от «Партии роста» — 2,01%.

Реклама

Александр Авдеев родился 12 августа 1975 года в Калуге. Окончил факультет машиностроения калужского филиала Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана, Московскую международную высшую школу бизнеса «МИРБИС» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы РАНХиГС в Москве, где прошел курс Высшей школы государственного управления.

0 0 0 0 0 0