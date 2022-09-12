Стали известны результаты голосования на выборах губернатора Владимирской области | 360°

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12 сентября 2022, 04:11

Стали известны результаты голосования на выборах губернатора Владимирской области

Избирком Владимирской области объявил, что на выборах губернатора победил Авдеев

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На выборах главы Владимирской области победил временно исполняющий губернатора Александр Авдеев. После обработки 100% бюллетеней стало известно, что за него проголосовало 83,68% избирателей, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале.

Соперник Авдеева Сергей Бирюков от партии «Справедливая Россия — За правду» с большим отрывом набрал 2,46% голосов.

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Сергей Корнишов от ЛДПР набрал 3,35%, Антон Сидорко от КПРФ — 6,53%, Александр Субботин от «Партии роста» — 2,01%.

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Александр Авдеев родился 12 августа 1975 года в Калуге. Окончил факультет машиностроения калужского филиала Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана, Московскую международную высшую школу бизнеса «МИРБИС» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы РАНХиГС в Москве, где прошел курс Высшей школы государственного управления.

Россия

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