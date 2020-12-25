Власти Приморья объявили 31 декабря выходным днем

Губернатор Приморья Олег Кожемяко принял решение объявить 31 декабря выходным днем. Поэтому госслужащие региона будут работать в субботу, 26 декабря.

Об этом говорится в сообщении на странице правительства края в социальной сети «ВКонтакте».

«Губернатор Приморья подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря для сотрудников исполнительной власти, правительства и аппарата губернатора, госслужащих, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственных гражданских служащих Приморья», — говорится в публикации.

Власти края также призвали глав компаний аналогичным образом организовать работу сотрудников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев накануне подписал постановление о нерабочем дне 31 декабря. Он признался, что сделал это с большим удовольствием. Губернатор добавил, что принятое решение позволит всем подготовиться к празднованию Нового года.

О подписании постановления ранее сообщила пресс-служба главы региона. Накануне президент России Владимир Путин рекомендовал регионам сделать последний день перед Новым годом нерабочим. Ранее ряд регионов России уже объявил этот день выходным. В нескольких субъектах 31 декабря объявлено выходным для государственных и муниципальных служащих.