31 декабря сделали выходным в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил 31 декабря выходным днем. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».
«По многочисленным просьбам горожан предлагается 31 декабря сделать нерабочим днём в Севастополе. Думаю, что с учётом такого насыщенного 2020 года вряд ли кто-то будет против», — заявил он.
Также губернатор уточнил, что государственные должности это не касается. Здравоохранение и коммунальное хозяйство всегда работают без выходных, подчеркнул он.