31 декабря сделали выходным в Кировской области

Таким образом рабочим днем станет суббота, а не последний день 2019-го года. Свое решение губернатор озвучил в ходе прямого эфира на ГТРК «Вятка».

«Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных учреждений, приняли. 31 декабря день будет выходной. Думаю, другие организации и предприятия подтянутся», — заявил Васильев.

До этого глава Томской области Сергей Жвачкин также перенес рабочий день в администрации региона на субботу. Помимо этого, он рекомендовал местным властям последовать его примеру. После этого мэр Томска подписал соответствующее распоряжение.

28 ноября в Госдуму внесли предложение переносить рабочий день с 31 декабря на другой день, если дата выпадает не на выходной. В Совфеде, комментируя инициативу, заметили, что проект нужно всесторонне рассмотреть.

Позднее глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что сейчас невозможно централизовано сделать 31 декабря нерабочим днем, так как подобные решения правительство принимает заранее.