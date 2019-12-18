31 декабря объявили выходным в Магаданской области

Губернатор Магаданской области Сергей Носов объявил 31 декабря выходным в регионе. Такое решение он принял после опроса местных жителей в СМИ и соцсетях.

«Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал Указ „Об изменении рабочего времени“. Документ касается переноса выходного дня с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для государственных гражданских служащих Магаданской области, лиц, замещающих государственных должности, и работников предприятий, учреждений, организаций, подведомственных органам исполнительной власти Магаданской области», — сообщили в пресс-службе правительства Магаданской области.

В документе также отмечается, что руководители должны обеспечить соблюдение установленной законом продолжительности еженедельного непрерывного отдыха.

Опрос был проведен после того, как к губернатору поступило сразу несколько запросов от инициативных колымчан. В голосовании приняли участие около 10 тысяч человек.

Накануне аналогичное решение приняли власти Калининградской области, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. На данный момент уже около 20 регионов объявили 31 декабря выходным.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным. Они также направили соответствующее письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с тем, чтобы он мог объявить нерабочим последний день 2019 года.