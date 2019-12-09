31 декабря объявили выходным в Карачаево-Черкесии

Жители Карачаево-Черкесии будут отдыхать 31 декабря и отработают этот день в субботу, 28 числа. Указ о переносе выходного подписал глава республики Рашид Темрезов.

«Сегодня подписал Указ о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года. Чтобы последний день уходящего года можно было бы провести в кругу родных и близких в приятных предновогодних хлопотах», — написал Темрезов в Instagram и опубликовал сам указ.

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Согласно документу, перенос выходного дня будет касаться госслужащих Карачаево-Черкесии и их заместителей, а также сотрудников предприятий, учреждений и организаций, которые находятся в ведении региональных государственных органов.

Карачаево-Черкесия стала уже пятым регионом России, где решили сделать 31 декабря выходным днем. Аналогичные указы уже издали в Псковской, Томской и Кировской областях, а также на Ставрополье. При этом мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в Москве переносить выходной на последний день перед новым годом не будут.