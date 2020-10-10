300 мешков с человеческими костями нашли под Калининградом

В форте «Штайн» в пригороде Калининграда обнаружили около 300 мешков с человеческими костными останками. СК начал доследственную проверку.

8 октября о находке сообщил новый собственник форта, рассказали в ведомстве. По предварительным данным, мешки доставила организация, которая с 2013 года занималась раскопками на стройплощадках Калининградской области.

В тот же день в Калининграде в подвале дома довоенной постройки нашли еще 60 мешков с человеческими костями, рассказывал изданию «Клопс» источник в правоохранительных органах. Там же было ржавое стрелковое оружие.

По словам информированного собеседника ТАСС, кости, найденные в форте, могут относиться к Первой мировой войне или более раннему периоду.

Форт № 1 («Штайн») был построен в конце XIX века и входил в фортовый пояс «Ночная перина Кенигсберга». После Второй мировой там располагалась советская воинская часть, позднее форт использовали как овощехранилище. В 2007 года он был признан региональным объектом культурного наследия.