30 лет за штурвалом. Лучший вертолетчик страны тушит пожары и готовит новую смену

Пилот вертолета Алексей Паршиков стал лучшим на конкурсе «Созвездие мужества». Мужчина 30 лет провел за штурвалом. Сегодня он работает в Московском авиационном центре и помогает тушить пожары.

Источник фото: телеканал «360»

Алексей Паршиков уже не помнит, какой вылет по счету совершает. За штурвалом вертолета он уже 30 лет. Летать начал в армии на Ми-8. Долг родине мужчина отдавал больше 20 лет, после чего решил уйти на гражданку. Но профессию свою Алексей не бросил — теперь он тушит пожары с воздуха на Ка-32, который стоит на вооружении Московского авиационного центра.

Источник фото: телеканал «360»

Алексей Паршиков признан лучшим пилотом вертолета этого года на конкурсе «Созвездие мужества». Однако звездой себя мужчина не считает, а на победу в конкурсе реагирует очень скромно.

«Это результат работы команды — это однозначно. Я даже не вижу смысла расшифровывать это дело. Вы же сами видели, как работает команда, как техники подходят, перецепляют подвеску. Если бы не они, то мы бы и не летали. И так про все службы: и руководитель полетами, и кто заявки подает, вплоть даже до тех, кто кормит», — отметил Алексей Паршиков, пилот-инструктор ГКУ «МАЦ».

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, отношение к вертолетам у Алексея такое же теплое. Он честно признался, что многие пилоты свои машины одушевляют, но про себя промолчал.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, Алексей Паршиков представитель династии — летать начал его отец. Сегодня пилот вертолета больше готовит новую смену, но и о продолжении династии не забыл, причем намеренно для этого ничего не делал — один из сыновей сам принял решение. А отец и не противился.

Источник фото: телеканал «360»

«Профессия хорошая. Будучи пилотом, можно занять место как в вооруженных силах, так и в других структурах, главное — профессия, и чтобы она нравилась. Пока не жалуется, пока нравится», — рассказал Алексей об успехах сына.