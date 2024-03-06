Общество 06 марта 2024, 18:33 2ГИС: в России на 19% выросло число бьюти-салонов по оформлению бровей и ресниц

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В России стало появляться больше бьюти-салонов, предлагающих услуги по уходу за бровями, их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 19%. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование 2ГИС.

Это можно связать с возросшим спросом на данные услуги. Как отметили аналитики, число поисковых запросов на окрашивание бровей и наращивание ресниц выросло на треть. Больше всего новых салонов красоты открылось в Краснодаре, добавил сайт KP.RU.

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Также набирают популярность и маникюрные студии. Их число в городах с населением от миллиона человек выросло на 13%.

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