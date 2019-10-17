Помощь молодым. 270 семей купили квартиры с помощью социальных выплат в Подмосковье

В этом году в Московской области почти 270 семей купили квартиры благодаря государственной программе «Жилище». Об этом сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Всего в этом году по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» выделили финансирование для 271 семьи. И большая часть, 98%, уже переехала в новые дома.

«В Московской области реализуется несколько жилищных программ по разным категориям. Так, мы поддерживаем молодые семьи. Гражданам предоставляются социальные выплаты на приобретение жилого помещения. Для того чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в администрацию городского округа», ─ отметила Инна Федотова.

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Так, 268 семей уже приобрели жилые помещения в таких муниципалитетах, как Сергиев Посад, Красногорск, Наро-Фоминск, Химки, Лыткарино, Дмитров, Ивантеевка, Истра, Клин, Королев, Подольск, Шатура и других. Всего в этом году проект охватил жителей 50 городских округов.