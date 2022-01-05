СИЗО «Бутырка» исполнилось 250 лет

СИЗО «Бутырка» отметил сегодня 250-летний юбилей. За долгие годы существования об этом месте сложили много легенд. Есть здесь и свой музей с полностью восстановленным кабинетом главы НКВД Лаврентия Берии.

Сотрудники музея рассказали, что Берия действительно бывал в «Бутырке», проводил допросы и совещания с сотрудниками авиационной «шарашки», которая работала в тюрьме под руководством легендарного авиаконструктора Андрея Туполева, сообщил RT.

Помимо кабинета Берии, в музее есть коллекция уникальных тюремных камерных замков. Они создавались по специальному заказу. Открыть их отмычками было невозможно. Некоторые работают до сих пор.

В «Бутырке» неоднократно снимали кино. Например, тюремные эпизоды фильма «Семнадцать мгновений весны» были отсняты именно здесь. По словам сотрудников, допросы снимали во дворе для прогулок.

Появление в камере Евгения Леонова в образе бандита Доцента в комедии «Джентльмены удачи» тоже снималось в «Бутырке». В 1990-х в СИЗО снимали сцену из сериала «Бригада», в которой бандит Саша Белый, которого играет Сергей Безруков, сообщает друзьям о своем аресте.