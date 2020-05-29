24 июня объявили нерабочим днем в России. В этот день будет парад Победы

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы», — сказано в тексте документа.

В этот день в Москве пройдет парад, приуроченной к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. А вечером, в 22:00 по местному времени, в столице и других городах страны запустят салюты.

Традиционный парад 9 мая отменили из-за пандемии коронавируса. Его перенесли на полтора месяца. Акция «Бессмертный полк» пройдет 26 июля — в День ВМФ.

В день парада доступ на Красную площадь ограничат. Впрочем, и в обычный праздник туда запускают только по пригласительным билетам.

Россия повторно отправила приглашения на парад лидерам других стран. Свой визит подтвердили главы Абхазии, Молдавии, Казахстана, Палестины и Южной Осетии.

Почему было важно все-таки провести парад в этом году? Ранее «360» попросил руководителей ветеранских организаций ответить на этот вопрос. Они также объяснили, почему была выбрана именно эта дата — 24 июня.