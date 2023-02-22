Общество 22 февраля 2023, 18:00 В ретейле 24 года

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Пятнадцатого февраля торговая сеть «Пятерочка» отпраздновала свое 24-летие. В 1999 году компания открыла первый универсам в Санкт-Петербурге, а сегодня она объединяет более 19 тысяч магазинов по всей стране и создает тренды, которые меняют всю сферу розничной торговли. За это время торговая сеть стала более технологичной, больше внимания уделяет удобству гостей, появились новые сервисы. Но одно осталось неизменным — это люди, которые работают в «Пятерочке», их профессионализм, любовь к своему делу и общие ценности.

Низкие цены и порядок на полках

Ирина Иванова работает в компании 23 года. Сегодня она директор магазина — партнер «Пятерочки» в Санкт-Петербурге. По ее словам, за 20 лет работа в магазине сильно изменилась: рутины стало меньше, а возможностей — больше.

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«В 1999 году в Санкт-Петербурге не было сетевых магазинов самообслуживания, продукты жители города обычно покупали на базарах, в небольших ларьках или универсамах, где за прилавком стоял продавец и собирал заказ. Первые „Пятерочки“ сразу стали интересным местом не только для совершения покупок, но и для работы. Очереди на кассах стояли по 50 человек. Людей удивляли низкие цены, порядок на полках, красивая выкладка, большой ассортимент товаров. Помню, это и для меня тогда было очень необычно.

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Работа в магазине сейчас и 20 лет назад, конечно, сильно отличается. В первую очередь благодаря внедрению технологий, которые избавили нас от рутинной работы. Например, заказ товаров у поставщиков раньше занимал очень много времени. В начале моей работы директор магазина делал эти заказы вручную: брал бумажный журнал, калькулятор, садился рядом с городским телефоном и звонил каждому поставщику, чтобы сказать, сколько и какого товара завтра нужно привезти. Сейчас все намного проще! У нас есть автоматизированная система, которая сама рассчитывает необходимое количество товара и отправляет информацию поставщикам. Теперь самое главное — это правильно вносить в систему данные о количестве оставшихся товаров для корректного прогноза.

Есть и другие технологичные «помощники» для команды магазина. Например, программа, которая автоматически формирует отчет о выручке и товарообороте магазина. Никаких многотомных расчетных книг, как раньше. А еще у нас появились мобильные терминалы и принтеры. С их помощью проверка и замена ценников в торговом зале происходит в пару кликов: наводишь сканер терминала на штрих-код, на дисплее высвечивается актуальная стоимость, и, если она не совпадает с ценником, моментально печатаешь новый. Сейчас сложно представить, как мы раньше работали без них.

Не так давно поменялась и моя роль руководителя магазина. В 2021 году «Пятерочка» запустила новый проект для опытных управленцев — «Директор магазина — партнер». В рамках этой программы директоров наделяют расширенными полномочиями и дают больше свободы в принятии решений. С сентября 2022 года я стала директором-партнером «Пятерочки». Сейчас для меня и моей команды начался новый этап, впереди много целей, на пути к достижению которых самое главное — сохранить крепкий коллектив, достойно работать, делать магазин самым любимым для наших покупателей, чтобы они нам доверяли и возвращались вновь и вновь за покупками».

Условия труда и комфорт

Оператор склада на распределительном центре «Лобня» в Московской области Алексей Кувычкин работает в компании уже более 20 лет. Он отметил, что благодаря технологиям работать становится проще и комфортнее.

«Когда я попал на распределительный центр, меня впечатлил масштаб и размер строения — особенно внутри. Распределительные центры — это огромные склады со множеством стеллажей, куда поставщики со всей страны привозят свой товар. Основная работа операторов склада — комплектация заказов для магазинов.

Со временем задачи в моей специальности не поменялись — придя на работу, получаем задание на формирование заказов. На нижних ярусах стеллажей находим ячейки с нужным товаром, собираем его на палету, упаковываем и отправляем в магазин. Но благодаря технологиям работать становится проще и комфортнее. Например, сейчас с помощью голосового терминала можно быстро найти необходимый товар для комплектовки заказа — на основе данных из компьютера голос в наушниках подскажет точный адрес ячейки. А если вдруг товар на нижнем ярусе закончился — также быстро голосом можно отправить запрос на ее пополнение. До введения такой системы операторам приходилось самостоятельно ходить к менеджерам, отвечающим за управление товарными запасами, у них узнавать нужный номер ячейки и наличие товара.

Среди приятных изменений можно отметить и улучшение условий труда. До многих распределительных центров ходит корпоративный транспорт, который сначала забирает, а потом развозит сотрудников по их населенным пунктам. Также расширяются и благоустраиваются раздевалки, появились комнаты отдыха. Еще меняются форма и условия безопасности. Например, нам помимо касок выдают еще и специальные защитные ботинки. Это все для дополнительной безопасности».

Время для семьи

Светлана Бабанская работает в компании практически со дня основания. Она возглавляет отдел лицензирования территории «Северо-Запад» в Санкт-Петербурге. По ее словам, за 24 года существования торговой сети в ней изменилось очень многое: штат вырос колоссально, появилось много полезных рабочих инструментов.

«В первом офисе „Пятерочки“, конечно, было не так много различных отделов и направлений, как сейчас. С тем, как шло расширение торговой сети и перед командой „Пятерочки“ вставали новые задачи, трансформировалась и структура офиса. Например, наш отдел был создан в рамках первой дирекции развития, в нем работало всего два человека. Сейчас в нашей команде более 70 человек по всей стране. За это время наш отдел неоднократно трансформировался, открывались новые направления, менялись задачи. Это здорово, потому что появилась возможность развиваться внутри компании не только по вертикали, но и по горизонтали.

Изменились и инструменты, которые помогают нам в работе. Внедрение системы внутреннего электронного документооборота яркий тому пример. Когда в «Пятерочке» было всего 10-20 магазинов, документов было немного, и мы их знали практически наизусть. Сейчас в торговой сети более 19 тысяч магазинов, вся документация не поместится даже в шкаф. Зато замечательно вмещается в электронный архив, который доступен сотрудникам по всей стране в режиме 24/7. Сегодня завести данные по полученной лицензии можно за 15 минут, уже через 10 минут она будет доступна всем службам компании, которые могут начинать работать с поставками, формировать заказы и отгрузки. Раньше, после получения лицензии в лицензионной палате, с бланка сначала снимали копию, а потом отправляли по факсу каждому поставщику.

Еще одним недавним, но запоминающимся нововведением стала дистанционная работа. Вынужденный уход на удаленку после стольких лет посещения офиса вызвал у нас смешанные чувства: с одной стороны, это давало больше свободы, с другой — было непонятно, как адаптировать свою работу под новый формат и координировать работу команды. Очные собрания сменили онлайн-встречи. Но сейчас мы видим, что эффективность работы от перехода на удаленку не снизилась, а, наоборот, повысилась. При этом сотрудники стали чувствовать себя комфортнее, могут посвящать больше времени своей семье или досугу».