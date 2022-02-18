Россияне рассказали, что предпочитают дарить на 23 Февраля и 8 Марта

Самыми популярными подарками на День защитника Отечества оказались парфюмерия и косметические средства. Их предпочитают дарить более 50% опрошенных россиянок.

Исследование провели «СберМаркет» и мессенджер Viber (есть в распоряжении «360»). В нем приняли участие более 6300 россиян из всех регионов страны.

По словам 52,6% опрошенных, на 23 Февраля они собираются дать парфюмерию и разные косметические средства. Второй по популярности подарок — одежда и аксессуары. Их предпочитают дарить 40,9%. Еще 31,7% респонденток заявили, что вручат съедобные или сладкие подарки (31,7%), в пользу нужных бытовых товаров и товаров для дома высказались 29,8%.

Менее популярны у россиянок вещи для хобби или творчества (22%), техника и гаджеты (19,5%), деньги (18,4%), сертификаты (17,6%) и алкоголь (17,8%). Только 9,2% респонденток рассказали, что предпочитают дарить книги, 5,3% — украшения, 6,2% — активные развлечения и путешествия. Вариант «другое» выбрали 18,2%.

На 8 Марта самым популярным подарком стали цветы. Их предпочитают дарить 68,8% опрошенных мужчин. Съедобные и сладкие подарки любят дарить 32,9% респондентов. На третьем месте — парфюмерия и косметика (30,6%). Популярны в качестве подарков украшения (26,6%) и мягкие игрушки (22,6%). По мнению 20,5% россиян, хорошим подарком могут быть товары для дома и быта.

Деньги предпочитают дарить 18,9% опрошенных, технику и гаджеты — 17%, сертификаты — 14,6%, одежду и аксессуары — 12,4%. Непопулярными подарками стали вещи для хобби и творчества (10,3%), книги (5,9%) и активные развлечения и путешествия (4,9%). Еще 15,8% проголосовали за вариант «другое».

По данным опроса, только 24,7% мужчин устраивает их подарок к 23 Февраля, 46,2% сказали, что им нравится от случая к случаю. Недовольны подарками 22,5%. Остальные 6,6% респондентов заявили, что заранее говорят, что хотят получить на праздник.

Среди опрошенных женщин всегда довольны сюрпризами на 8 Марта 26,6% участниц исследования. По словам 16,3%, подарок чаще всего не соответствует их ожиданиям. У 49,3% — всегда по-разному, а 7,7% озвучивают свои пожелания заранее.

Меньше всего опрошенные хотят получить на 23 Февраля сувениры, фигурки, статуэтки. Об этом заявили 20,3% респондентов. Еще 19,3% будут не рады алкоголю, а 15% — пене для бритья, гелю для душа, шампуню и прочим косметическим средствам. По мнению 12,15%, неудачным подарком будут тапки или посуда, 9% участников опроса не хотят получить в качестве подарка деньги, а 7,4% — сладости или еду.

Большинство россиянок (23,5%) не хотят получить на 8 Марта кастрюлю, сковородку или другую кухонную утварь, 23,1% — мягкую игрушку или другой сувенир. Для 9,2% неудачным подарком будут средства по уходу за собой. По словам 7,9%, они не хотят получить на праздник сладости и еду. Духи вызовут разочарование у 7,4% женщин, а цветы — у 7,1% участниц исследования. Не хотят получить в подарок деньги 6,7% опрошенных.