«23 доярки, 34 кочегара». Памфилова не удивилась победе уборщицы на выборах

Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что ничего сенсационного в победе уборщицы на выборах нет. Так в России, по ее словам, работает политический лифт.

«Мы взяли, разложили социально-демографический состав. Получилась очень интересная картина, которая свидетельствует о том, что в нашем государстве работают не только социальные лифты, но и политические. У нас избирались 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара, 2 кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов», — пояснила Памфилова.

На это Владимир Путин ответил, что избираемые люди просто знают проблемы своих населенных пунктов. Поэтому ничего удивительного в таких результатах выборов нет.

Бывшая уборщица Марина Удгодская приступила к обязанностям главы поселения 1 октября. Она рассказала, что немного волновалась перед первым рабочим днем. По словам Удгодской, бывший глава поселения ранее попросил женщину стать техническим кандидатом на выборах, чтобы они состоялись. Но жители решили, что хотят видеть руководителем именно ее.