Формат выпускных экзаменов в 2021 году определят вузы

Российские вузы самостоятельно определят формат проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в 2021 году. Решения учебные заведения примут исходя из эпидемической обстановки в каждом конкретном регионе.

«Решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР будет приниматься вузом самостоятельно с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем субъекте РФ», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.

При проведении государственных аттестационных испытаний вузы вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Российским вузам с 8 февраля разрешили вернуться к очным занятиям после дистанционного обучения. Для перехода на обычный формат обучения вузы должны соблюдать профилактические меры. Студенты должны иметь возможность обрабатывать руки антисептическими средствами. На входе в здание необходимо проверять температуру бесконтактным способом. Также в вузах должен соблюдаться масочный режим и правила социального дистанцирования.