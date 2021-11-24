Майские указы президента будут выполнены до конца 2021 года. Эта работа является приоритетной, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Выполнение майского указа является абсолютным приоритетом для всех, и они однозначно будут выполнены до конца текущего года», — сообщил глава Минтруда в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Во время обсуждения вопросов он подчеркнул, что до конца года работникам бюджетной сферы необходимо выплатить зарплаты в том объеме, который предусмотрен в майских указах 2012 года.

«Необходимые для этого решения важно принять максимально оперативно, чтобы работники бюджетной сферы до конца текущего года получили зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года», — заявил глава государства.

Он отметил, что уровень зарплаты бюджетников не должен отставать. Также он добавил, что майские указы должны быть выполнены полностью. На это Путин обратил внимание правительства и руководителей регионов.