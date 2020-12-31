2020-й, гори! Провожайте год под нашу трансляцию

Уже совсем скоро 2020 год останется в прошлом. Он был непростым для всех. Люди столкнулись с неизвестной болезнью, ограничениями, много сидели дома. Вы все сами знаете о проблемах 2020-го — вы там были.

Поэтому «360» решил проводить год по-особому — с огоньком!

В 21:00 включайте наш стрим и смотрите там, где вам удобно, — на сайте, в YouTube или в любой из соцсетей — «ВКонтакте», Facebook или «Одноклассниках». Мы приготовили кое-что эпичное, так что лучше смотреть на экране побольше.

Давайте вместе сожжем все плохое, что было в этом году, и скажем 2020-му «прощай»!