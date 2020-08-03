Росгвардия назвала число нейтрализованных в 2020 году террористов
В 2020 году на Северном Кавказе Росгвардия уничтожила восемь террористов. Еще 28 участников и пособников бандгрупп были задержаны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В первом полугодии 2020 года были нейтрализованы восемь террористов, обнаружен и уничтожен 31 объект инфраструктуры террористов, более двух тысяч боеприпасов, 27 авиаснарядов, 35 гранат, 632 мины», — сказано в сообщении Росгвардии.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов и военные, привлеченные к ликвидации террористов, обезвредили 18 самодельных взрывных устройств, изъяли из незаконного оборота более 250 единиц стрелкового и охотничьего оружия.
240 человек, которые находились в розыске были задержаны. Среди них есть люди, которые находились в международном розыске.
Источник фото: Росгвардия