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    03 августа 2020, 22:57

    Росгвардия назвала число нейтрализованных в 2020 году террористов

    Наталья Жуковская

    В 2020 году на Северном Кавказе Росгвардия уничтожила восемь террористов. Еще 28 участников и пособников бандгрупп были задержаны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
    Росгвардия назвала число нейтрализованных в 2020 году террористов

    «В первом полугодии 2020 года были нейтрализованы восемь террористов, обнаружен и уничтожен 31 объект инфраструктуры террористов, более двух тысяч боеприпасов, 27 авиаснарядов, 35 гранат, 632 мины», — сказано в сообщении Росгвардии.

    Кроме того, сотрудники правоохранительных органов и военные, привлеченные к ликвидации террористов, обезвредили 18 самодельных взрывных устройств, изъяли из незаконного оборота более 250 единиц стрелкового и охотничьего оружия.

    240 человек, которые находились в розыске были задержаны. Среди них есть люди, которые находились в международном розыске.

    Источник фото: Росгвардия

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