200 литров мазута вылились в центральную бухту Владивостока по ошибке работника

Весной 2020 года в центральной бухте Владивостока Золотой Рог произошло загрязнение. Транспортная полиция нашла причину — по ошибке сотрудника в бухту вылились более 200 литров мазута. Об сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО.

«Был установлен и задержан 34-летний сотрудник предприятия, занимающегося снабжением морских судов нефтепродуктами. Во время перекачки мазута с вагонов нефтебазы на борт морского судна, обвиняемый открыл приемные клапаны и покинул станцию», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате произошло переполнение и разлив нефтепродуктов. В бухту Золотой рог попали более 200 литров мазута. Обвиняемому грозит арест до четырех месяцев.

Источник фото: сайт Управления на транспорте МВД России по ДФО

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