Неженатый Бурунов рассказал о любви спустя 20 лет брака

Актер Сергей Бурунов, играющий в кино семейных мужчин, рассказал о любви после 20 лет брака. В пример он привел семью родственника. Сам Бурунов, судя по публикациям в СМИ, не женат.

«Не все дошли до отметки в 20 лет… Вначале, когда мы влюбляемся, у нас работают гормоны. И только потом начинается работа над собой, над чувствами и уважением к тому человеку, с которым живешь», — сказал артист kp.ru.

В качестве примера вдохновляющей истории он привел семью своего двоюродного брата. Родственник и его жена «много лет вместе, и абсолютно счастливы», отметил Бурунов, назвав это «конкретной обнадеживающей историей».

Одной из последних работ Бурунова стала роль в фильме «Пара из будущего». Герои вместе уже 20 лет, но не могут развестись из-за дороговизны процедуры. Им удается попасть в прошлое, в тот день, когда герой Бурунов сделал предложение будущей супруге. Пара из будущего хочет помешать свадьбе.

Сергею Бурунову 43 года. Он известен по фильмам «Полицейский с Рублевки», «Родные», сериалам «Ивановы-Ивановы», «Содержанки», «Мылодрама» и другим. В 2000-х был актером Московского академического театра сатиры. Также работал диктором и дублировал иностранные фильмы.