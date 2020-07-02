Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 городам России

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны. Это — почетное звание Российской Федерации.

Указ появился на сайте Кремля. Глава государства наградил города этими званиями за тот клад, который их жители внесли для Победы в ходе Великой Отечественной войны.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — сказано на сайте Кремля.

Почетное звание получили сразу 20 населенных пунктов Российской Федерации. Речь идет о городах: Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль.

Ранее Российская академия наук и президент России одобрили присвоение этого звания каждому из 20-и городов, которые находились в списках на его получение. Указ о введении этого звания Путин подписал в марте 2020 года. В каждом из городов, которые его удостоены, поставят стелу с гербом города и текстом указа о присвоении звания.