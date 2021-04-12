Испытания детской вакцины от COVID-19 стартовали в России

Разработчики российских вакцин от коронавируса уже провели испытания детского варианта препарата на животных. Однако документы на регистрацию пока не подавали, сообщил «Известиям» замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Этап испытания вакцины для детей от нуля до двух-трех лет на животных уже прошел. Однако пока заявок от разработчиков на регистрацию нет», — сообщил собеседник.

До испытаний на детях вакцины проверяют на животных соответствующего возраста, пояснил замлиректора.

По его словам, сейчас завершается формирование технической документации на вакцины.

Горелов считает, что все три зарегистрированные в России вакцины подходят для использования в педиатрии, «вопрос в дозе, которая должна отличаться от взрослой».

Для четырех возрастных категорий (от рождения до трех лет, от трех до семи, от семи до четырнадцати и от 14 до 18) «нужна определенная модель вакцины», пояснил собеседник.

По данным Центрального НИИ эпидемиологии, в 2020 году на детей приходилось 11% от всех инфицированных.

Чтобы прекратить циркуляцию коронавируса, Горелов призвал вакцинировать подростков в первую очередь.