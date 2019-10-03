Найти работу быстро. 19 человек смогли трудоустроиться на ярмарке вакансий в Можайском округе

19 человек получили работу — таков итог ярмарки вакансий, которая прошла в Можайском городском округе.

Подобные ярмарки в Можайском округе проходят пять раз в год. Посетители в максимально короткие сроки могут подобрать себе подходящую работу. У них есть возможность пообщаться с работодателями и пройти предварительное собеседование. Кандидаты на вакансии заполняют и оставляют свои анкеты.

Тем, кто не определился, кем бы он хотел трудиться, доступно тестирование на профессиональную ориентацию.

На прошедшей в Можайске ярмарке 17 предприятий представили 114 свободных вакансий. Посетили ярмарку 200 человек. Их них 76 прошли собеседование, 13 оставили свое резюме.

Работу в организациях Можайского городского округа нашли 19 человек. 17 человек сейчас проходят медкомиссию, чтобы трудоустроится в учреждения подмосковного УФСИН.

Больше всего в этом году в Можайском округе требовались бухгалтеры, водители автомобиля, кладовщики, менеджеры, сторожа и врачи различных специализаций.

Директор Можайского центра занятости населения Ольга Богомолова подчеркнула, что для муниципалитета важно не только сохранять, но и набирать новые кадры.

«Округ нуждается в специалистах различного профиля, а такие ярмарки позволяют в максимально короткий срок удовлетворить потребность как работодателей, так и тех, кто ищет работу», — резюмировала Ольга Богомолова.