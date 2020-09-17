Онлайн-вебинары с лесничествами Подмосковья пройдут 18 сентября
Как сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья, основной темой станет «Обращения жителей о неудовлетворительном состоянии лесных насаждений на землях лесного фонда».
В сообщении ведомства говорится, что граждане могут прислать свои вопросы в филиалы лесничеств с пометкой «вопрос к вебинару», либо задать их в прямом эфире непосредственно на самом вебинаре.
При этом, как уточнили в ведомстве, для каждого лесничества и городского округа предусмотрена своя ссылка. Список лесничеств и соответствующие ссылки представлены в перечне, опубликованном на сайте.
С 2014 года в Подмосковье проходит акция «Наш лес». За шесть лет к ней присоединились сотни тысяч людей — они высадили почти 10 миллионов деревьев. Акция начиналась с небольшой группы людей, которые хотели спасти леса от жуков-короедов. А теперь в ней участвует вся область, и вместо двух дней акция длится три недели.