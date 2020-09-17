Онлайн-вебинары с лесничествами Подмосковья пройдут 18 сентября

Во всех лесничествах Московской области 18 сентября пройдут онлайн-вебинары, на которых специалисты рассмотрят актуальные темы.

Как сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья, основной темой станет «Обращения жителей о неудовлетворительном состоянии лесных насаждений на землях лесного фонда».

В сообщении ведомства говорится, что граждане могут прислать свои вопросы в филиалы лесничеств с пометкой «вопрос к вебинару», либо задать их в прямом эфире непосредственно на самом вебинаре.

При этом, как уточнили в ведомстве, для каждого лесничества и городского округа предусмотрена своя ссылка. Список лесничеств и соответствующие ссылки представлены в перечне, опубликованном на сайте.

С 2014 года в Подмосковье проходит акция «Наш лес». За шесть лет к ней присоединились сотни тысяч людей — они высадили почти 10 миллионов деревьев. Акция начиналась с небольшой группы людей, которые хотели спасти леса от жуков-короедов. А теперь в ней участвует вся область, и вместо двух дней акция длится три недели.