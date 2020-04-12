18 магазинов оштрафовали в Москве за отсутствие разметки для дистанции
Первые административные протоколы выписали руководствам 18 магазинов. Об этом ТАСС рассказал глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Статья нарушения — «Несоблюдение требований об обеспечении социальной дистанции».
В начале апреля нескольким торговым объектам уже выписали предупреждения с требованием установить ограничивающие разметки. Теперь же в случае, если в магазинах не будет специальных полос, руководство получит штраф.
Сделать специальную разметку для посетителей обязал мэр Москвы Сергей Собянин в конце марта. Такие же меры ввели и в Московской области. Правила касаются всех без исключения торговых точек, даже если магазин совсем маленький.
Разметки устанавливают и в метро — у касс, на платформах и в самих вагонах. На предприятиях Подмосковья для соблюдения дистанции сотрудникам рекомендовали сидеть друг от друга в шахматном порядке.