За последние полтора месяца США поставили на Украину оружие на сумму 1,65 миллиарда долларов, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Он обратил внимание, что украинская сторона не может обеспечить нормальное хранение вооружения, поэтому оно легко может оказаться на черных рынках в других странах.

Сыромолотов подчеркнул, что украинские вооруженные формирования хорошо оснащены, потому что последние восемь лет НАТО накачивал страну военной техникой, боеприпасами и оружием, написало РИА «Новости».

«С начала специальной операции России размеры западной военной помощи Украине увеличились. За последние полтора месяца только Вашингтон осуществил поставки вооружения в Киев на общую сумму 1,65 миллиарда долларов», — подчеркнул заместитель министра.

Он уточнил, что речь идет о сотнях ПЗРК Stinger, тысячах ПТРК Javelin, гранатометов и других видов оружия. Сыромолотов обратил внимание, что власти Украины не контролируют действия боевиков, поэтому все это вооружение легко может всплыть на черных рынках в других государствах.