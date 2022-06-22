Инфляция в России замедлилась до 16,42% с 11 по 17 июня

Инфляция в России в период с 11 по 17 июня замедлилась до 16,42% в годовом выражении. Неделей ранее она составляла 16,69%. Об этом написал ТАСС со ссылкой на обзор Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

«На неделе c 11 по 17 июня 2022 года дефляция на потребительском рынке продолжилась (-0,12%). В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,42%», — отмечено в сообщении.

В процесс замедления инфляции внесло вклад снижение цен на продовольственные товары (на 0,25% за неделю) за счет дефляции плодоовощной продукции. Другие продукты, напротив, подорожали на 0,07%, уточнили в обзоре.

Цены на непродовольственные товары вторую неделю подряд стабильны, на бензин — снижаются 15-ю неделю подряд, добавили в министерстве.

По информации Росстата, с 11 по 17 июня в России зафиксировали дефляцию на уровне 0,12% (за неделю до этого — 0,14%).

Ранее главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах в беседе с «360» предположил, что по итогам 2022 года инфляция в России будет ниже 15%, а до целевого уровня в 4% опустится в конце 2023 года.