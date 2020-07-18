16 детенышей краснокнижного манула появились на свет в Новосибирске

У одной самки родились три котенка, у другой — пять, у третьей — восемь. Детенышам уже месяц, они ненадолго выходят из укрытия, а от всего незнакомого пока стараются спрятаться.

«Но с каждым днем они будут действовать все решительней, и шансов увидеть их тоже станет больше», — отметили в учреждении.

Самки кормят детенышей молоком и постоянно находятся рядом. Пока котята голубоглазые. С возрастом цвет глаз изменится сначала на зеленый, потом на желтый.

Манулы — одиночные животные, потомством занимаются только самки. Каждая самка с детенышами живет в отдельном вольере.

В Новосибирском зоопарке этих животных размножают с 1995 года. Котята попадают во многие зоопарки мира в рамках международной программы по сохранению вида.

Манул обитает в степях Евразии. В России хищник встречается главным образом на Алтае, в Туве, Бурятии, а также в юго-восточной части Забайкальского края.