Россияне задолжали по алиментам более 150 миллиардов рублей

В России к осени 2021 года долги по алиментам на детей превысили сумму в 150 миллиардов рублей. Для решения проблемы предлагают ужесточить существующее законодательство и создать в стране специальный алиментный фонд.

Размер задолженности в ходе круглого стола в Совете Федерации озвучил замначальника Управления организации исполнительного производства ФССП России Дмитрий Желудков. Об этом сообщила газета «Известия».

К сентябрю количество исполнительных производств по взысканию алиментов оказалось более 1,3 миллиона. Каждое третье возбуждено в нынешнем году, и большинство приходится именно на неуплату «детских денег» родителями.

В Совфде полагают, что сократить объем задолженности поможет создание специального алиментного фонда. Из его средств можно было бы начислять выплаты одиноким родителям. Сенаторы предложили и другие варианты разрешения ситуации. Они выступают за увеличение отведенного на примирение сторон при разводе срока до шести месяцев, ограничение на кредитование, невозможность для должника по алиментам избежать уголовной или административной ответственности даже при перечислении незначительных сумм в счет задолженности.

Эксперты отметили, что вопрос с взысканием алиментов многогранный и включает в себя не только внутрисемейные конфликты. Алиментный фонд мог бы оказаться одним из наиболее эффективных способов решения проблемы с их неуплатой.