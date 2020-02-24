15-летняя россиянка нашлась в Мексике здоровой спустя неделю

15-летняя Лилиана из России, которая пропала в Мексике 17 февраля, нашлась. По словам российского консула, девушка здорова, она сама ушла из дома.

Консул РФ в Мексике Андрей Трояновский сообщил РИА «Новости», что в прокуратуре подтвердили обнаружение девушки.

«Родители девочки сообщили, что она жива и здорова. Девочку не похищали, она сама ушла из дома», — сказал Трояновский.

В Twitter прокуратура города опубликовала фотографию девушки из России с пометкой, что ее нашли.

Лилиана вместе с семьей живет в Халиско, но пропала девушка в городе Тлахомулько. В те же дни в городе исчезли и две мексиканские девушки, в возрасте 16 и 17 лет. 21 февраля генеральная прокуратура Халиско объявила «желтую тревогу». Правоохранители боялись, что подростки могли стать жертвами преступления.

По словам консула, он знает семью пропавшей россиянки несколько лет. Отец рассказал им, что перед исчезновением девочка находилась дома с братьями и ушла, ничего никому не сказав. Последний раз ее видели в городе Тлахомулько.