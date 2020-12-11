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    11 декабря 2020, 01:09

    Останкинская башня окрасилась в зеленый цвет в честь 15-летия RT

    Редакция сайта 360°

    Ровно 15 лет назад началось круглосуточное вещание телеканала RT на английском языке. За это время команда разрослась, а редакция стала по настоящему глобальной. Восемь новостных и документальных каналов, студии в США, Великобритании и Франции. Информационные сайты на шести языках и мультимедийное агентство RUPTLY. Все это RT.

    В честь 15-летия RT в его узнаваемый зеленый цвет окрасилась даже телебашня в Останкино.

    На опубликованных кадрах видно, как на башне появляются фразы «Мы их всех» и «RT 15 лет в эфире».

    Поздравил редакцию RT президент России Владимир Путин. Его телеграмма опубликована на сайте Кремля. В своем послании она назвал RT мощным медиа ресурсом, который знакомит мир с самыми важными новостями из России и представляет разные точки зрения на современные проблемы.

    «Уверен, что вы продолжите активно участвовать в формировании глобальной информационной повестки, подавать пример качественной, оперативной, слаженной работы. А телеканал RT, как и прежде, будет пространством, свободным от лицемерия и цензуры, открытым для широких и острых дискуссий», — говорится в сообщении.

    «360» присоединяется к поздравлениям и желает коллегам дальнейших успехов.