Останкинская башня окрасилась в зеленый цвет в честь 15-летия RT

В честь 15-летия RT в его узнаваемый зеленый цвет окрасилась даже телебашня в Останкино.

На опубликованных кадрах видно, как на башне появляются фразы «Мы их всех» и «RT 15 лет в эфире».

Поздравил редакцию RT президент России Владимир Путин. Его телеграмма опубликована на сайте Кремля. В своем послании она назвал RT мощным медиа ресурсом, который знакомит мир с самыми важными новостями из России и представляет разные точки зрения на современные проблемы.

«Уверен, что вы продолжите активно участвовать в формировании глобальной информационной повестки, подавать пример качественной, оперативной, слаженной работы. А телеканал RT, как и прежде, будет пространством, свободным от лицемерия и цензуры, открытым для широких и острых дискуссий», — говорится в сообщении.

«360» присоединяется к поздравлениям и желает коллегам дальнейших успехов.