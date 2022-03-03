Госдума одобрила поправки в УК о сроке до 15 лет за фейки о российской армии

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рассмотрел и одобрил предложенные поправки в Уголовный кодекс за распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил. Нарушителям грозит тюремный срок до 15 лет, сообщил ТАСС.

Предполагается дополнить статью 207 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», максимальное наказание по которой составляет 10 лет.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что государственных служащих, которые подрывают своими заявлениями авторитет России, должны наказывать — вплоть до лишения должностей.

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко призвал россиян совместно бороться с распространяемыми со стороны западных стран фейками и дезинформацией о проводимой специальной военной операции на Украине.

Также глава Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что против России развернута масштабная информационная кампания.