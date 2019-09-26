15 лет и тысячи детей, которым помогли найти себя. Благотворительный фонд «Линия сердца» отметил юбилей

В театре на Таганке собрали больше 500 детей из Подмосковья, для ребят устроили праздник с подарками и веселым представлением. Как помогают детям с помощью творчества, и что в планах на будущее?

Сегодня таких теплых, пусть и еще не совсем разборчивых слов, здесь звучит очень много. В Театре на Таганке — мимы, шарики, подарки, и — детские улыбки, ведь для именинника это главный знак, что все не зря. Благотворительному фонду «Линия сердца» исполнилось 15 лет.

Источник фото: телеканал «360»

«Наш фонд — это одна большая семья, к каждому человеку настолько индивидуальный подход. У нас есть мастер-классы, на которых дети занимаются — рисуют, лепят, поют… разная специфика. Фонду желаем процветания, всегда всего самого лучшего!» — Анна Пискунова, мама подопечных фонда «Линия сердца».

На один день Театр на Таганке превратился в «Мир настоящей доброты», так называется серия благотворительных праздников фонда. На этой неделе они пройдут в разных регионах страны. А сегодня здесь собрали больше 500 детей из Подмосковья — им покажут спектакль по мотивам сказок Андерсона.

«Я хочу сказать, что сегодня мы отмечаем 15 лет, но мы надеемся, что наш фонд еще очень много лет будет работать. Сейчас у фонда более 15 000 подопечных детей, мы помогаем им социализироваться, даем возможность реабилитацию получить в разных сферах», — сказала Валентина Шумилова, директор благотворительного фонда «Линия сердца».

До начала спектакля директор фонда и руководитель театра Ирина Апексимова награждают ребят за творческие успехи. А кому-то творчество помогает увидеть мир в новых красках — вот, например, подопечный фонда Руслан Федосов в восторге от нового опыта — недавно он впервые побывал на опере.

Источник фото: телеканал «360»

«Просто яркие краски появились, мы вышли из четырех стен своего дома, мы посещаем много мероприятий, нам очень нравится. Мы ходили на оперу, нам, кстати, очень понравилось, мы в первый раз были!» — сказала Татьяна Сидорова, мама подопечного фонда «Линия сердца».

Поздравления с юбилеем «Линия сердца» получает от множества партнеров. Это Минсоцразвития Московской области, представители Мособлдумы, а также множество попечителей.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне хочется поздравить фонд с днем рождения, с прекрасным мероприятием, конечно же, пожелать крепких серьезных успехов, долгих лет жизни ее руководителю, Валентине Шумиловой, человеку, который обладает большим сердцем», — сказал Денис Шереметьев, попечитель благотворительного фонда «Линия сердца».

Целей много, а вот конечной — быть не может. Всегда есть кому помочь. В ближайших планах у фонда — реализовать проект по арт-терапии в поддержку детей, которые находятся в доме семьи. А еще, помогать особенным детям будут с помощью общения с дельфинами и лошадьми.