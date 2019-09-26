15 лет и тысячи детей, которым помогли найти себя. Благотворительный фонд «Линия сердца» отметил юбилей
Сегодня таких теплых, пусть и еще не совсем разборчивых слов, здесь звучит очень много. В Театре на Таганке — мимы, шарики, подарки, и — детские улыбки, ведь для именинника это главный знак, что все не зря. Благотворительному фонду «Линия сердца» исполнилось 15 лет.
«Наш фонд — это одна большая семья, к каждому человеку настолько индивидуальный подход. У нас есть мастер-классы, на которых дети занимаются — рисуют, лепят, поют… разная специфика. Фонду желаем процветания, всегда всего самого лучшего!» — Анна Пискунова, мама подопечных фонда «Линия сердца».
На один день Театр на Таганке превратился в «Мир настоящей доброты», так называется серия благотворительных праздников фонда. На этой неделе они пройдут в разных регионах страны. А сегодня здесь собрали больше 500 детей из Подмосковья — им покажут спектакль по мотивам сказок Андерсона.
«Я хочу сказать, что сегодня мы отмечаем 15 лет, но мы надеемся, что наш фонд еще очень много лет будет работать. Сейчас у фонда более 15 000 подопечных детей, мы помогаем им социализироваться, даем возможность реабилитацию получить в разных сферах», — сказала Валентина Шумилова, директор благотворительного фонда «Линия сердца».
До начала спектакля директор фонда и руководитель театра Ирина Апексимова награждают ребят за творческие успехи. А кому-то творчество помогает увидеть мир в новых красках — вот, например, подопечный фонда Руслан Федосов в восторге от нового опыта — недавно он впервые побывал на опере.
«Просто яркие краски появились, мы вышли из четырех стен своего дома, мы посещаем много мероприятий, нам очень нравится. Мы ходили на оперу, нам, кстати, очень понравилось, мы в первый раз были!» — сказала Татьяна Сидорова, мама подопечного фонда «Линия сердца».
Поздравления с юбилеем «Линия сердца» получает от множества партнеров. Это Минсоцразвития Московской области, представители Мособлдумы, а также множество попечителей.
«Мне хочется поздравить фонд с днем рождения, с прекрасным мероприятием, конечно же, пожелать крепких серьезных успехов, долгих лет жизни ее руководителю, Валентине Шумиловой, человеку, который обладает большим сердцем», — сказал Денис Шереметьев, попечитель благотворительного фонда «Линия сердца».
Целей много, а вот конечной — быть не может. Всегда есть кому помочь. В ближайших планах у фонда — реализовать проект по арт-терапии в поддержку детей, которые находятся в доме семьи. А еще, помогать особенным детям будут с помощью общения с дельфинами и лошадьми.