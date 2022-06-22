ЦИК назначил на сентябрь проведение выборов глав 14 регионов России

Выборы руководителей 14 регионов России пройдут в единый день голосования 11 сентября. Об этом на заседании комиссии ЦИК сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, написал ТАСС.

«Уже свои кандидатуры выдвинули 40 претендентов, из них трое — самовыдвиженцы, а 37 кандидатов представляют региональные отделения 13 политических партий», — заявила она.

Панфилова добавила, что жители Свердловской области, Марий Эл и Бурятии будет голосовать в течение одного дня 11 сентября, в Томской и Кировской области на протяжении двух дней, а в остальных субъектах РФ голосование растянется на три дня.

«Предполагаем, что проголосуют около 43 миллионов человек. Пока это предварительные данные», — добавила глава ЦИК.

Ранее руководитель управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета России Александр Харичев заявил, что запланированные выборы состоятся, несмотря на проводимую специальную операцию на Украине. По его словам, право граждан избирать и быть избранными не должно нарушаться.