На ускоренную замену лифтов выделили 1,35 млрд рублей

В 2021 году государство компенсирует регионам проценты по кредитам на замену старых лифтов. На эти цели выделено 1,35 миллиарда рублей.

Лифты меняют за счет жильцов — из денег, которые те перечисляют за капремонт. При этом одна замена стоит около миллиона рублей, и часто денег на это не хватает.

Подрядчик может установить лифт в рассрочку. Долг регионального оператора капремонта он перепродает банкам или факторинговым компаниям. Сама схема называется факторингом, рассказала «Известиям» исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов Анна Мамонова.

Раньше рассрочка действовала в основном до трех лет. Теперь, когда компенсировать расходы на проценты будет государство, максимальный срок рассрочки увеличится до семи лет, считает Мамонова.

По словам директора ПАО «Городские инновационные технологии» Сергея Минко, сегодня в стране больше 160 тысяч лифтов нуждаются в замене. При этом, как отметила глава экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова, ежегодно на цели расходуется только 30–35 миллиардов рублей.