Цены на бензин в Москве растут 13 недель подряд

Средние цены на бензин в Москве растут уже на протяжении 13 недель подряд, а за период с 9 по 15 марта сильнее всего подорожал бензин Аи-98, его стоимость дошла до 55,92 рубля за литр.

Об этом сообщило РИА «Новости», подсчет был проведен на основе данных Московской топливной ассоциации (МТА).

По данным МТА, бензин марки Аи-92 вырос в цене в Москве за отчетный период на семь копеек — до 44,81 рубля за литр, а Аи-95 — до 49,38 рубля.

Непрерывный рост в цене с начала года также продолжает дизельное топливо. В частности, за период с 9 по 15 марта оно подорожало до 48,96 рубля за литр.

Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 подняли московские сети АЗС «Газпром нефти», Shell, «Нефть Магистраль» и «Транс-АЗС». При этом у Shell и «Нефть Магистрали» подорожал бензин Аи-98, а дизтопливо еще на сети АЗС «Татнефти» и «Транс-АЗС».

В пятницу, 12 марта, стоимость автомобильного бензина марки «Регуляр-92» (АИ-92) на торгах выросла до 55,75 тысячи рублей за тонну. Цена не повышалась до такой отметки с мая 2018 года. Во время торгов стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 1,71%. С начала года биржевая цена бензина марки «Регуляр-92» выросла на 12,33%.