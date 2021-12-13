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    13 декабря 2021, 02:22

    Православные христиане отметят 13 декабря Андреев день

    Православные христиане отметят 13 декабря день памяти апостола Андрея Первозванного

    Валерия Шафирко

    Православные христиане отмечают день памяти апостола Андрея Первозванного. Он считается святым покровителем России и Украины. Также в народе дата именуется Андреевым днем.

    Особое почитание Андрея Первозванного на Руси началось в XI веке, когда в Киеве была возведена первая Андреевская церковь.

    Петр I в 1698 году учредил награду — орден святого Андрея Первозванного. Он стал первой наградой России. Апостол Андрей почитается святым покровителем России, Украины, Греции, Румынии, Сицилии, Шотландии, а также рыбаков и моряков.

    С этого дня, как считалось в народе, нужно готовиться к празднику Рождества. В Андреев день также искали суженого. На Украине и в Белоруссии совершали особый обряд Калита.

    Юноши прыгали к подвешенному хлебу, калите, откусывая от него кусок. После этого устраивалось особое застолье, отметило РИА «Новости». Примечательно, что пекли такой хлеб только девушки.

    С этим днем также связано несколько примет. Например, как уточнил Пятый канал, выпавший на Андреев день снег может лежать до апреля. Или же, если в этот день быстро и низко плывут облака, то это предсказывает стужу. Кроме того, в этот день запрещалось шить, ткать и прясть. Причина в том, что на Руси верили, что таким образом можно запутать рыболовные сети Андрея Первозванного и вызвать его немилость.