Православные христиане отметят 13 декабря Андреев день

Православные христиане отмечают день памяти апостола Андрея Первозванного. Он считается святым покровителем России и Украины. Также в народе дата именуется Андреевым днем.

Особое почитание Андрея Первозванного на Руси началось в XI веке, когда в Киеве была возведена первая Андреевская церковь.

Петр I в 1698 году учредил награду — орден святого Андрея Первозванного. Он стал первой наградой России. Апостол Андрей почитается святым покровителем России, Украины, Греции, Румынии, Сицилии, Шотландии, а также рыбаков и моряков.

С этого дня, как считалось в народе, нужно готовиться к празднику Рождества. В Андреев день также искали суженого. На Украине и в Белоруссии совершали особый обряд Калита.

Юноши прыгали к подвешенному хлебу, калите, откусывая от него кусок. После этого устраивалось особое застолье, отметило РИА «Новости». Примечательно, что пекли такой хлеб только девушки.

С этим днем также связано несколько примет. Например, как уточнил Пятый канал, выпавший на Андреев день снег может лежать до апреля. Или же, если в этот день быстро и низко плывут облака, то это предсказывает стужу. Кроме того, в этот день запрещалось шить, ткать и прясть. Причина в том, что на Руси верили, что таким образом можно запутать рыболовные сети Андрея Первозванного и вызвать его немилость.