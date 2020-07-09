Михаил Ефремов оплатил административку на 117 тыс. рублей
С актера Михаила Ефремова Хамовнический районный суд Москвы взыскал 117 тысяч рублей за неуплату в срок административного штрафа.
Иск против Ефремова подала Инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС). Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».
Всего за два года (2019-2020) у актера было около 50 разных штрафов. К июню этого года три из них — не были оплачены.
8 июня 2020 года Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии устроил смертельное ДТП на своем автомобиле Jeep Gran Cherokee. Он пересек двойную сплошную в центре столицы, выехал на встречку и врезался в грузовик LADA. Находившийся за рулем отечественного автомобиля водитель Сергей Захаров получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице. Позднее он попросил прощения у семьи погибшего в видеообращении.